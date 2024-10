Tricolori di atletica leggera Rabai e Nencini campioni

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Doppio titolo italiano Cadetti per l’Grosseto Banca Tema.sul gradino più alto del podio a Caorle. Giornata storica per la società grossetana nella massima rassegna nazionale riservata agli Under 16. Riccardo(nella foto a destra) è il nuovo campione italiano Cadetti dei 5.000 di marcia. Il grossetano allenato da Fabrizio Pezzuto, e cresciuto sin dalle categorie esordienti nel vivaio maremmano, domina la finale della rassegna tricolore di Caorle chiudendo in 22’03’’14 (nuovo primato societario e record toscano). E’ il terzo crono italiano della storia in questa categoria alle spalle di Riccardo Brigante e Michele Didoni. Finale della marcia che ha registrato anche il 25’39’’62 dell’altro grossetano in gara, Paolo Pifferi (diciannovesimo). In Veneto il podio è stato completato dal siciliano Santi Arici (22:38.