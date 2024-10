Tarantinitime.it - Tragico incidente a Paolo VI, morto 48enne

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano Un drammaticostradale ha scosso il quartiereSesto di Taranto nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre. Il bilancio è: un uomo di 48 anni ha perso la vita e un secondo motociclista è in gravissime condizioni. L’si è verificato a causa di uno scontro frontale tra un’auto e uno scooter, le cui cause sono attualmente in fase di accertamento. Purtroppo, il conducente dello scooter è deceduto sul colpo, dopo aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. L’altro motociclista, anch’esso coinvolto nell’, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove versa in condizioni critiche. Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia e la Polizia Locale, sono intervenute sul luogo dell’per effettuare i necessari accertamenti e ricostruire la dinamica dei fatti.