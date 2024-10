Tragedia a Venticano uomo rinvenuto privo di vita in casa

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, a, su segnalazione al “112”, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, sono intervenuti presso una privata abitazione, dove hannocadavere un 61enne, seduto ancora al tavolo della cucina. L’, che viveva da solo, non dava notizie di sè da alcuni giorni. Sul posto, oltre ai Carabinieri per gli accertamenti di rito, i familiari ed il medico di famiglia che ne ha constatato il decesso per causa naturali. L'articolodiinproviene da Anteprima24.it.