Traffico Roma del 07-10-2024 ore 19:00 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luceverde Roma veri trovati dalla redazione Traffico intenso sul Raccordo Anulare In particolare abbiamo coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria e proseguendo rallentamenti e code tra Nomentana e la diramazione di Roma Sud altre cose in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina si sta in fila in uscita dalla città sulla Roma Fiumicino dal viadotto della Magliana al Raccordo su via Pontina ancora code per un veicolo in panne tra Castel Romano e Montedoro in direzione di Pomezia ci spostiamo su via del Foro Italico tratta dalla tangenziale code per lavori tra Corso di Francia e via Salaria di San Giovanni ed è chiusa per lavori via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana possibili difficoltà per il Traffico sempre in tema di lavori anticipiamo quelli in programma questa notte nella galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2024 ore 19:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare In particolare abbiamo coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria e proseguendo rallentamenti e code tra Nomentana e la diramazione diSud altre cose in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina si sta in fila in uscita dalla città sullaFiumicino dal viadotto della Magliana al Raccordo su via Pontina ancora code per un veicolo in panne tra Castelno e Montedoro in direzione di Pomezia ci spostiamo su via del Foro Italico tratta dalla tangenziale code per lavori tra Corso di Francia e via Salaria di San Giovanni ed è chiusa per lavori via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana possibili difficoltà per ilsempre in tema di lavori anticipiamo quelli in programma questa notte nella galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in ...

