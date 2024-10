Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2024 ore 17:00

(Di lunedì 7 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura su via di Torrevecchia 3 a via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia con riduzione della carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori a Porta Maggiore lavori di rinnovo dei binari su parte della rete chiusa in Prenestina la corsia tranviaria tra piazzale Prenestino e piazzale labicano Pertanto fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente bus è sempre in tema di trasporti fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana dal 25 al 27 ottobre la linea sarà interamente sostituita da bus a partire dalle 20:30 del venerdì e fino al termine del servizio della domenica lavori Questa notte nella Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 ...