2anews.it - Torna “Goal Show” con Gino Rivieccio: tutti i martedì su Canale 8

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “” il programma condotto da, va in onda ogni, dalle 21.00 su8.”, la trasmissione sportiva più longeva della Tv in Campania, giunta alla 17esima edizione e cambia “casa”. Da quest’anno, il programma condotto dall’istrionico, va in onda ogni, dalle 21.00 su8,