Tombino e sassi contro la vetrina della gelateria

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tentato furto allaCrazy Cow di viale Umberto I. Nella notte tra sabato e ieri un uomo ha tentato di rompere laprima colpendola con unpreso per strada e poi lanciandocidei. Ad allertare le autorità , che hanno a loro volta avvertito il titolare Niccolò Nalio, è stato un residente svegliato da tutto quel trambusto. Per fortuna il vetro ha retto e il ladro se n’è andato a mani vuote, ma questo giustamente non placa l’amarezza di Nalio: "Città lasciata allo sbando, dove tenere aperta un’attività alla sera è pericoloso. Dove prima delle elezioni rendono tutto pulito e impeccabile, e dopo lasciano uno dei viali principalicittà in condizioni vergognose. Lanon è durata 24 ore.". (Ilrestodelcarlino.it)