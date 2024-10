Oasport.it - Taekwondo, Claudio Nolano verso LA 2028: “Andiamo nella direzione giusta. I giovani crescono facendo esperienza”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Due medaglie di bronzo e un futuro su cui lavorare. L’Italia delesce dai Mondiali Juniores 2024, tenutisi in Corea del Sud, con buoni riscontri in vista di un obiettivo già impressomente di tanti dei protagonisti del panorama nazionale e internazionale: le Olimpiadi di Los Angeles. Angelo Mangione e Matteo De Angelis, rispettivamente nei -73 kg e nei +78 kg, si sono presi due medaglie pesanti, ma anche i percorsi di Anthea Mangione (-59 kg) e Gaetano Cirivello (-55 kg), che si sono fermati a pochissimo dalla zona medaglie, lasciano ben sperare per il futuro. A tal proposito il Direttore Tecnico della FITA,, ha espresso al sito federale il suo punto di vista dicendo: “Desidero innanzitutto ringraziare lo staff tecnico che, nonostantel’impegno delle Olimpiadi e Paralimpiadi, ha affrontato questo Mondiale con determinazione.