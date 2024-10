361magazine.com - “Super Partes” di Safiria Leccese: Un faro di approfondimento politico nel panorama televisivo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La Tv pullula di programmi di intrattenimento a sfondoe di talk show di attualità ma quello dirappresenta un’isola die di confronto costruttivo. “”, in onda ogni sabato (si alterna su Canale 5 e Retequattro alle 10.15 e tutti i week-end sulle reti Mediaset) ha saputo imporsi come un appuntamento fisso per coloro che desiderano andare oltre la semplice ricezione delle notizie e dati. La giornalista, con la sua parlantina fluida e la sua capacità di semplificare anche i concetti più complessi, ci porta ogni sabato mattina nel cuore del dibattito, facendoci comprendere le dinamiche della politica italiana e partecipare attivamente al dibattito pubblico. La passione dellatraspare chiaramente quando parla dei temi che le stanno più a cuore.