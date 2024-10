Studiare a Padova costa il 79% in più | per 5 anni da fuori sede al Bo ci vogliono quasi 70 mila euro

Padovaoggi.it - Studiare a Padova costa il 7,9% in più: per 5 anni da fuori sede al Bo ci vogliono quasi 70 mila euro

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sommando la spese che uno studente deve sostenere per l’alloggio, esclusi i mesi della pausa estiva, con quelle per retta universitaria, vitto e qualche sfizio,dacosterebbe almeno 66.530, il 7,9% in più rispetto al 2023. Il dato emerge dalla terza