Stipendi: a chi spettano gli aumenti fino a 350 euro a ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) C'è una buona notizia per circa un milione e mezzo di lavoratori: a ottobre 2024 sono previsti aumenti in busta paga, per effetto dell'adeguamento del trattamento economico e dell'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) C'è una buona notizia per circa un milione e mezzo di lavoratori: a2024 sono previstiin busta paga, per effetto dell'adeguamento del trattamento economico e dell'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio

Europa.today.it - Stipendi: a chi spettano gli aumenti fino a 350 euro a ottobre

Stipendi ottobre, aumenti fino a 350 euro per 1,5 milioni di lavoratori. Importi e categorie interessate - Ottobre, mese di aumenti per gli stipendi per oltre 1,5 milioni di lavoratori. Buste paga più ricche per alcune categorie per effetto dell'adeguamento del trattamento economico e per... (Leggi la notizia)

Stipendi ottobre, aumenti fino a 350 euro per 1,5 milioni di lavoratori. Importi e categorie interessate - Ottobre, mese di aumenti per gli stipendi per oltre 1,5 milioni di lavoratori. Buste paga più ricche per alcune categorie per effetto dell'adeguamento del trattamento economico e per... (Leggi la notizia)

Pensioni: aumenti in arrivo a ottobre 2024, tutte le novità - Tuttavia, il contesto economico e le future decisioni del Governo potrebbero influenzare ulteriormente la situazione pensionistica nei prossimi anni. E così l’importo passerà da 598,77 euro a 614,77 euro. 407,64 euro lordi. Con l’obiettivo di introdurre ulteriori misure a favore dei pensionati meno ... (Leggi la notizia)