Iltempo.it - "State lontani dalla spiaggia". L'esercito israeliano lancia l'allarme

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L'(Idf) ha avvertito i civili libanesi di non entrare in mare e non stare sulle spiagge nel sud del Libano. L'avvertimento è giunto dal portavoce dell'Idf in lingua araba, Avichay Adraee. «Avviso urgente ai vacanzieri e a coloro che sono presenti ine a chiunque utilizzi barche per la pesca o per qualsiasi altro usolinea del fiume Awali verso sud», ha scritto Adraee, spiegando che la Marina israeliana inizierà presto a operare contro Hezbollah nell'area. «L'attività di Hezbollah costringe l'Idf ad agire e l'Idf agirà presto nell'area marittima contro le attività terroristiche di Hezbollah», ha comunicato l'. E ancora: «Per vostra sicurezza, astenetevi dallo stare in mare o sullada ora fino a nuovo avviso.