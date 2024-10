Star di Onlyfans denunciata per evasione fiscale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una Star di Onlyfans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per una presunta evasione di ben 1,5 milioni di euro. Filip Madalina Ioana, in arte Mady Gio, domiciliata in provincia di Varese, risultava completamente sconosciuta al fisco italiano, nonostante il successo dei contenuti pubblicati sulla piattaforma e il numero di ‘ammiratori’ decisamente notevole del Star di Onlyfans denunciata per evasione fiscale L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unadiè statadalla Guardia di Finanza per una presuntadi ben 1,5 milioni di euro. Filip Madalina Ioana, in arte Mady Gio, domiciliata in provincia di Varese, risultava completamente sconosciuta al fisco italiano, nonostante il successo dei contenuti pubblicati sulla piattaforma e il numero di ‘ammiratori’ decisamente notevole deldiperL'Identità.

