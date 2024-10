Stagione finita per Zapata. Da Rodri a Carvajal, la lista degli infortunati illustri di questo inizio di stagione (Di lunedì 7 ottobre 2024) La stagione si infittisce di partite, i giocatori si infortunano di più. Non è un’equazione perfetta, ma resta la realtà dei fatti. L’infortunio di Duvan Zapata – che ha riportato la lesione del menisco e del crociato – che ha messo la parola fine al suo campionato con il Torino, è solo l’ultima di una serie di “vittime” illustri di questo inizio di stagione. Da Bremer a Rodri, fino a Carvajal: dal precampionato ad oggi, sono già 7 i “big” che saranno costretti a guardare la stagione dal divano. Bremer, infortunio sponda bianconeraGleison Bremer aveva aperto la stregata settimana per le due squadre di Torino: prima di Zapata, infatti, il centrale brasiliano aveva riportato una lesione del legamento crociato nella sfida di Champions League contro il Lipsia. Lo stacanovista Rodri64 partite solo nella stagione 2023/2024 tra Manchester City e nazionale spagnola. Ilfattoquotidiano.it - Stagione finita per Zapata. Da Rodri a Carvajal, la lista degli infortunati illustri di questo inizio di stagione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lasi infittisce di partite, i giocatori si infortunano di più. Non è un’equazione perfetta, ma resta la realtà dei fatti. L’infortunio di Duvan– che ha riportato la lesione del menisco e del crociato – che ha messo la parola fine al suo campionato con il Torino, è solo l’ultima di una serie di “vittime”didi. Da Bremer a, fino a: dal precampionato ad oggi, sono già 7 i “big” che saranno costretti a guardare ladal divano. Bremer, infortunio sponda bianconeraGleison Bremer aveva aperto la stregata settimana per le due squadre di Torino: prima di, infatti, il centrale brasiliano aveva riportato una lesione del legamento crociato nella sfida di Champions League contro il Lipsia. Lo stacanovista64 partite solo nella2023/2024 tra Manchester City e nazionale spagnola.

