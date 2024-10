Salernotoday.it - Splendidi e in ottima salute: Pumba e Timon sognano un'adozione di coppia

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)un'difratellini trovati in strada e soccorsi da un'amante degli animali che ha fatto loro da balia. I micini sono ine stanno crescendo: saranno pronti per essere adottati appena dopo lo svezzamento. Si trovano in provincia