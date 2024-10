Inter-news.it - Spalletti: «Giusto che Inter, Juventus e Milan giochino tante gare!»

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha parlato del calendario fitto, sostenendo una sua tesi chiara. Secondo il CT club comechepartite. CALENDARIO FITTO – In conferenza stampa, Lucianosi è espresso sul discorso del giocare troppo: «Bisogna fare delle diversificazioni, non ci sono squadre attrezzate per giocare così tanto. Ci sono poi squadre che hanno 25 giocatori a disposizione e gli viene permesso di giocare così frequentemente. I discorsi vanno sempre lì. Le riserve non hanno fatto bene come i titolari e quest’idea di commentarli la subiscono un po’. Squadre comehanno calciatori a disposizione per giocare più partite, poi il livello di qualità a volte è al di sotto di quello che dovrebbe essere. Per me non si gioca molto, anzi bisogna giocare molto, bisogna essere attrezzati nel giocare molto.