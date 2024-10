Sos maltempo, il sindaco Gualtieri chiude Roma e isola Monte Mario: «Evitate ponti, sottopassi, parchi e argini del Tevere» (Di lunedì 7 ottobre 2024) A distanza di un mese dal nubifragio che causò danni e disagi nella capitale, richiedendo centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco, Roma si prepara a una nuova ondata di maltempo. L’allerta arancione di livello 2 è stata diramata con particolare attenzione al livello dei fiumi e a possibili frane e colate di fango. Piogge molto intense e prolungate, fino a 40 millimetri nelle 12 ore e 60millimetri nelle 48 ore saranno accompagnate da vento forte. In base ai terreni e al drenaggio c’è quindi un rischio significativo di allagamento, anche con frane e colate di fango nei luoghi inclinati e a rischio. E il sindaco Roberto Gualtieri preferisce non correre rischi, con un’ordinanza che certo farà discutere. Tra i luoghi inclinati e a rischio, il primo cittadino individua Monte Mario, nel quadrante nord della città. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) A distanza di un mese dal nubifragio che causò danni e disagi nella capitale, richiedendo centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco,si prepara a una nuova ondata di. L’allerta arancione di livello 2 è stata diramata con particolare attenzione al livello dei fiumi e a possibili frane e colate di fango. Piogge molto intense e prolungate, fino a 40 millimetri nelle 12 ore e 60millimetri nelle 48 ore saranno accompagnate da vento forte. In base ai terreni e al drenaggio c’è quindi un rischio significativo di allagamento, anche con frane e colate di fango nei luoghi inclinati e a rischio. E ilRobertopreferisce non correre rischi, con un’ordinanza che certo farà discutere. Tra i luoghi inclinati e a rischio, il primo cittadino individua, nel quadrante nord della città.

Temporali in arrivo a Roma e sul Lazio - quando e dove piove oggi e quanto dura l’allerta maltempo - Piogge e temporali oggi nel Lazio, rischio bomba d'acqua a Roma dal pomeriggio: ecco quando arriva il maltempo in questo martedì 8 ottobre nella capitale che, in previsione dell'allerta arancione, corre ai ripari.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sos maltempo - il sindaco Gualtieri chiude Roma e isola Monte Mario : «Evitate ponti - sottopassi - parchi e argini del Tevere» - Vi è poi un lungo elenco di condotte da adottare per evitare le conseguenze peggiori del forte maltempo: evitare di sostare nelle zone all’aperto, soprattutto in condizioni di forte vento; trovare una posizione riparata dall’eventuale caduta di oggetti; allontanarsi da gazebo, tendoni e altre ... (Open.online)

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 ottobre : allerta maltempo con piogge e temporali - Temporali sono attesi dal pomeriggio di oggi in tutto il Lazio. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione.Continua a leggere . (Fanpage.it)