Sondaggi politici elettorali oggi 7 ottobre 2024 | Fratelli d’Italia vola crolla il Movimento 5 Stelle

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ancora nei consensi,il: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilevazione, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime settimane, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento ed è ora al 29,4%. Cala dello 0,1% il Partito Democratico, che arretra al 23,2 per cento, mentre è notte fonda per il: il partito di Giuseppe Conte, infatti, perde lo 0,8% e scende al 10,9%. Forza Italia (+0,1%) raggiunge il 9,3% mentre la Lega è stabile all’8,5 per cento. Arretra dello 0,1 per cento Verdi/Sinistra Italiana, ora al 6,4 per cento, mentre, tra gli altri partiti minori,Azione che guadagna lo 0,4% risalendo, così, al 3,3 per cento. (Tpi.it)