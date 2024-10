Siccità in Sicilia, acqua razionata per 2 milioni di persone (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da oggi, lunedì 7 ottobre, in Sicilia acqua razionata per due milioni di persone. L'isola sta affrontando una delle peggiori crisi idriche della sua storia recente. A Palermo entrerà in vigore il piano di razionamento dell’acqua con interruzioni dell’erogazione in diversi quartieri per 24 ore a rotazione. La situazione è particolarmente grave a Caltanissetta, dove i cittadini ricevono acqua solo una volta ogni otto giorni. Anche Enna sta vivendo una situazione drammatica: le riserve della diga dell'Ancipa sono sufficienti solo fino al 20 novembre, e i comuni dipendenti dall'invaso, come Troina, Nicosia e Gagliano, ricevono acqua solo ogni 7 giorni. E la situazione è destinata a peggiorare. Se non ci saranno precipitazioni significative, buona parte della Sicilia si ritroverà senza acqua durante il periodo natalizio. Tg24.sky.it - Siccità in Sicilia, acqua razionata per 2 milioni di persone Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da oggi, lunedì 7 ottobre, inper duedi. L'isola sta affrontando una delle peggiori crisi idriche della sua storia recente. A Palermo entrerà in vigore il piano di razionamento dell’con interruzioni dell’erogazione in diversi quartieri per 24 ore a rotazione. La situazione è particolarmente grave a Caltanissetta, dove i cittadini ricevonosolo una volta ogni otto giorni. Anche Enna sta vivendo una situazione drammatica: le riserve della diga dell'Ancipa sono sufficienti solo fino al 20 novembre, e i comuni dipendenti dall'invaso, come Troina, Nicosia e Gagliano, ricevonosolo ogni 7 giorni. E la situazione è destinata a peggiorare. Se non ci saranno precipitazioni significative, buona parte dellasi ritroverà senzadurante il periodo natalizio.

