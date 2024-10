Fanpage.it - Sfregiò il marito con l’acido e simulò un’aggressione ai propri danni: condannata a 8 anni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È stataa 8di reclusione la donna che ha aggredito ilcon dell'acido il 5 dicembre scorso. La donna ha ammesso quanto fatto durante un interrogatorio in fase di indagine, spiegando però di aver compiuto il gesto per "vendicarsi di violenze subite in passato".