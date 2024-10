Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cantautore abruzzese, fresco vincitore del Premio Tenco per la miglior opera in dialetto, apre la rassegna STRADE SECONDARIE con il suo stile unico che mescola influenze globali come il country americano e il blues del Delta con l'indie-folk e le sonorità mediterranee. Il suo ultimo lavoro