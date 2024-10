Serie C, Ternana deferita al Tribunale Federale Nazionale: il motivo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare la Ternana (Serie C) e Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della società . ? Nicola Guida per rispondere: della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle NOIF e dal comunicato ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. Calcioweb.eu - Serie C, Ternana deferita al Tribunale Federale Nazionale: il motivo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Procuratore, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito alSezione Disciplinare laC) e Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della società . ? Nicola Guida per rispondere: della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle NOIF e dal comunicato ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici diA, diB e diC 2024/2025), titolo I) par. IX), lett.

Serie C - Turris deferita al Tribunale Federale Nazionale : il comunicato - G. So. “Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co. S. C. 85, lett. L'articolo Serie C, Turris deferita al Tribunale Federale Nazionale: il comunicato sembra essere il primo su CalcioWeb. per aver violato i doveri di lealtà , probità e correttezza, per aver provveduto, in data 1° ... (Calcioweb.eu)