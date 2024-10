Serie C, le ragazze del Catania pareggiano in casa della Nitor Brindisi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo pareggio consecutivo del Catania, due volte in vantaggio ma raggiunto sul 2-2, al “Citiolo” di San Vito dei Normanni, dalla Nitor Brindisi nel campionato di Serie C di calcio femminile. Le pugliesi conquistano un punto grazie alla doppietta di Perego, che risponde alle rossazzurre Cataniatoday.it - Serie C, le ragazze del Catania pareggiano in casa della Nitor Brindisi Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo pareggio consecutivo del, due volte in vantaggio ma raggiunto sul 2-2, al “Citiolo” di San Vito dei Normanni, dallanel campionato diC di calcio femminile. Le pugliesi conquistano un punto grazie alla doppietta di Perego, che risponde alle rossazzurre

Serie C Femminile - Nitor Brindisi : sconfitta di misura in casa del Siracusa - Allo stadio Meno Di Pasquale la formazione guidata da Cosimo Penta è stata sconfitta per 4-3 dal Siracusa. . Arriva la terza sconfitta stagionale per la Nitor Brindisi, nella quarta giornata del girone C della Serie C femminile. . Di Salerno, El Alami, Purpura e Rossi le reti messe a segno ... (Brindisireport.it)

Yara - Bossetti e Netflix : il dolore dei genitori per il pianto di mamma Maura svelato dalla docuserie. “A tutto c’è un limite” - Nei giorni seguenti, il telefono della famiglia Gambirasio venne messo sotto controllo, ma non ne uscì nulla, se non conversazioni strettamente private e i pianti disperati dei genitori. Dal carcere di Bollate chiedeva soprattutto, come fa, invano, da anni, la ripetizione dell’esame scientifico che ... (Ilgiorno.it)

Yara - Bossetti e la docuserie Netflix : il dolore e la rabbia dei genitori per il pianto di mamma Maura mandato in onda - Massimo Bossetti, l’artigiano edile di Mapello che sconta una condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio della piccola Gambirasio, era apparso a più riprese. . Le intercettazioni, infatti, non erano agli atti dell’inchiesta perché, secondo i legali della famiglia, inutili ai fini della ... (Ilgiorno.it)

Serie C Femminile, girone C - Catania-Villaricca 1-1 - Le rossazzurre, che hanno disputato una gara in meno rispetto alle rivali avendo già osservato il proprio turno di riposo, si attestano al quarto posto in classifica con 7 punti ... (cataniatoday.it)

FEMMINILE – Esordio casalingo vittorioso per il Lecce Women - Esordio casalingo vittorioso per il Lecce Women. Nella terza giornata di campionato di Serie C girone C femminile, le ragazze allenate da Vera ... (salentosport.net)

La Nitor Brindisi conquista la prima vittoria in Serie C femminile - Nel campionato di Serie C Femminile (girone C), la Nitor Brindisi ottiene la prima vittoria stagionale, superando 2-0 la Giovanile Rocca presso il campo sportivo comunale Citiolo di San Vito dei Norma ... (brindisisera.it)