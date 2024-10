Sequestrati oltre 170mila prodotti pericolosi per la salute (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoContinuano da parte del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Manduria gli interventi a contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 5 esercizi commerciali di Taranto, Statte, San Giorgio Jonico, Manduria e San Pietro in Bevagna oltre 170.000 prodotti, tra i quali accessori per la telefonia, articoli di ferramenta e di cancelleria, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tarantinitime.it - Sequestrati oltre 170mila prodotti pericolosi per la salute Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoContinuano da parte del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Manduria gli interventi a contrasto della diffusione sul mercato dipotenzialmenteper lapubblica. I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 5 esercizi commerciali di Taranto, Statte, San Giorgio Jonico, Manduria e San Pietro in Bevagna170.000, tra i quali accessori per la telefonia, articoli di ferramenta e di cancelleria, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

Pericolosi per la salute : sequestrati prodotti e giocattoli per bambini - Pericolosi per la salute: sequestrati prodotti e giocattoli destinati ai bambini. Come riportano i colleghi di QuiComo, ei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Erba hanno condotto una serie di controlli mirati alla sicurezza dei prodotti in vendita. Presso un'attività commerciale di... (Leccotoday.it)