Scuole ancora senza mensa a Bari parte la petizione dei genitori | Danno enorme chiediamo soluzioni al Comune

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "A4500 famiglie non sannoquando partirà il servizio discolastica, con il rischio, molto concreto, che questo non prenda il via prima della fine di ottobre". Così, con unalanciata online, ibaresi si mobilitano per cercare di sbloccare l'avvio del servizio