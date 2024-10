Firenzetoday.it - Scuola, Flc-Cgil: “L’Ufficio regionale assegni il personale Ata agli istituti”

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna lettera aperta a tutti i sindaci di Firenze e provincia chiedere piùAta per le scuole di tutta la Metrocittà. Una richiesta indiretta, quella della Flcaffinché “prendano consapevolezza del problema”, per poi