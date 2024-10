Agi.it - Sconfitta 19-0 la squadra di calcio di soli uomini transgender. "Conta il simbolismo, non il risultato"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Si chiama Fenix Fc (dal nome del mitologico uccello di fuoco capace di rinascere dalle sue ceneri dopo la morte), milita nel campionato di quinta divisione della Catalogna nord-occidentale, ed è la primadiufficiale in Europa composta solo da. La, che ha superato sfide amministrative e pregiudizi, è inglobata nel club Sant Feliu de Llobregat nei pressi di Barcellona.  Dopo laal debutto per 19 a 0, i componenti dellahanno detto che "ilè più importante del". Il team è stato fondato da Hugo Martinez che in passato era stato costretto a lasciare ladifemminile in cui giocava a causa dei pregiudizi e degli abusi subiti da altri giocatori, allenatori e spettatori.