Sci freestyle, i convocati dell'Italia per l'ultimo raduno verso la Coppa del Mondo di big air

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue il percorso di avvicinamento all’inizio della stagione invernale per la maggior parte degli sport della neve, che cominceranno ad entrare progressivamente nel vivo nelle prossime settimane. Tra una decina di giorni Chur (in Svizzera) ospiterà la prima tappa delladel2024-2025 di scispecialità big air, con le gare maschili e femminili in programma il 18 ottobre. L’Italia proverà a recitare subito un ruolo da protagonista, con il direttore tecnico Bartolomeo Pala che (in accordo con il tecnico responsabile Valentino Mori) ha convocato quattro atleti per una due giorni di allenamento nella località austriaca di Scharnitz dal 12 al 13 ottobre in preparazione del debutto stagionale nel circuito maggiore. Il gruppo azzurro didelè composto dai fratelli Flora e Miro Tabanelli, oltre a Leonardo Donaggio e Renè Monteleone.