Anteprima24.it - Salvini, il raduno di Pontida e i giovani leghisti per la secessione: che ne sarà della Lega al Sud?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia purtroppo ci insegna che la “morale” come la verità ha spesso due facce: una posticcia, spesso accattivante e a uso e consumo dei “media” e un’altra invece più reale, più nascosta, più aspra e meno rispettosa dei valori. Questo è quello che sta accadendo purtroppo da anni all’interno, ed in particolare nei confronti dei meridionali. L’avvento di Matteoalla segreteria del partito (dal dicembre 2013), doveva rappresentare la “rivoluzione del buonsenso” con l’abbandono del primitivo “Nord per l’IndipendenzaPadania” per lasciare spazio ad un “Premier” più nazionale. Una doppia morale, quella, che con ildiè riemersa, a dispetto di quell’azione messa in campo negli anni dallo stesso