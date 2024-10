Roma, ghetto di Roma blindato per 7/10 (Di lunedì 7 ottobre 2024) 10.00 Allerta alta nell'area del ghetto di Roma e nei pressi di tutti gli obiettivi sensibili della comunità ebraica,nel primo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele.Sotto la lente lo spazio presso la Sinagoga. Alla cerimonia commemorativa di stamane sarà presente anche la presidente del Consiglio Meloni. Nella Capitale le misure di sicurezza attorno agli obiettivi sensibili della comunità ebraica erano state già ulteriormente accentuate nei giorni scorsi, alla luce dell'acuirsi della tensione in Medioriente e dei cortei pro-Pal. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 10.00 Allerta alta nell'area deldie nei pressi di tutti gli obiettivi sensibili della comunità ebraica,nel primo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele.Sotto la lente lo spazio presso la Sinagoga. Alla cerimonia commemorativa di stamane sarà presente anche la presidente del Consiglio Meloni. Nella Capitale le misure di sicurezza attorno agli obiettivi sensibili della comunità ebraica erano state già ulteriormente accentuate nei giorni scorsi, alla luce dell'acuirsi della tensione in Medioriente e dei cortei pro-Pal.

