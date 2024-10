Roma, 25enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ragazzo di 25 anni, Marcello De Angelis, è stato ucciso domenica notte, in via Tineo, nel quartiere de la Rustica a Roma. L’assassino, un uomo di 45 anni, Manolo Colecchia, è stato arrestato dagli agenti del reparto volanti della questura di Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il movente del delitto va ricercato in una lite violenta che era scoppiata poco prima con un coetaneo della vittima. Il padre dell’aggressore insieme con lo zio, si sono presentati sotto casa e durante il chiarimento lo ha accoltellato a morte. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ragazzo di 25 anni, Marcello De Angelis, è statodomenica notte, in via Tineo, nel quartiere de la Rustica a. L’assassino, undi 45 anni, Manolo Colecchia, è statodagli agenti del reparto volanti della questura di. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il movente del delitto va ricercato in una lite violenta che era scoppiata poco prima con un coetaneo della vittima. Il padre dell’aggressore insieme con lo zio, si sono presentati sotto casa e durante il chiarimento lo ha accoltellato a morte.

Lapresse.it - Roma, 25enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo

