Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico scomparso da Milano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali, il medico specializzando di 39 anni originario di Brescia e in servizio al San Raffaele di Milano, è stato Ritrovato a Vicenza dopo essere scomparso da venerdì. La notizia è stata comunicata dal fratello Dario, che ha spiegato: È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene". Era stato visto giovedì 3 ottobre a Brescia dove poco prima aveva incontrato la madre. Da quel momento, aveva fatto perdere le sue tracce. Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), ilspecializzando di 39 anni originario di Brescia e in servizio al San Raffaele di, è statodopo essereda venerdì. La notizia è stata comunicata dal fratello Dario, che ha spiegato: È a, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene". Era stato visto giovedì 3 ottobre a Brescia dove poco prima aveva incontrato la madre. Da quel momento, aveva fatto perdere le sue tracce.

Tg24.sky.it - Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico scomparso da Milano

Davide Piccinali ritrovato a Vicenza: il medico specializzando del San Raffaele sta bene - . Ad annunciarlo all'Ansa è stato il fratello Dario. Siamo insieme e sta bene” ha detto Dario Piccinali, il fratello del medico bresciano. Il 39enne medico specializzando del San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Milano – Lieto fine per la storia del ... (Leggi la notizia)

Ritrovato in un hotel di Vicenza il medico scomparso da venerdì. “Sta bene” - Ad annunciare il ritrovamento è stato il fratello Dario. Siamo insieme e sta bene” ha detto. Era scomparso da venerdì, non si era presentato al lavoro e i colleghi avevano dato l’allarme. “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. . L'articolo Ritrovato in un hotel di Vicenza il medico ... (Leggi la notizia)

Ritrovato a Vicenza il medico scomparso Davide Piccinali - La notizia è stata comunicata dal fratello Dario, che ha spiegato: È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Davide Piccinali, il medico specializzando di 39 anni originario di Brescia e in servizio al San Raffaele di Milano, è stato Ritrovato a Vicenza dopo essere scomparso da venerdì. Siamo ... (Leggi la notizia)