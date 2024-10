Ritorna l’incubo aviaria in Italia | in un allevamento del ferrarese verranno abbattute 800mila galline

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’è piombata nello stabilimento di Eurovo di Codigoro, nel, dove dovranno esserequasi 800.000. I sintomi del virus dell’nello stabilimento Come riferito dalla stampa locale, il personale dello stabilimento di Eurovo di Codigoro avrebbe riscontrato sintomi sospetti per le, affette da un’elevata mortalità e da strane difficoltà respiratorie. Tra l’altro i gusci delle uova erano molto sottili o quasi del tutto assenti e, in effetti, le analisi condotte dai veterinari hanno confermato che tra lesi era diffuso il virus dell’. Naturalmente tutte le attività all’interno dello stabilimento sono state sospese e ora sarà necessario abbattere tutte lepresenti, circa 800.000.