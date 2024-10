Rio Tinto tratta per acquisire Arcadium produttore di litio (Di lunedì 7 ottobre 2024) New York, 7 ott. (askanews) – La seconda più grande azienda mineraria al mondo, Rio Tinto, ha espresso interesse nell’acquisizione del produttore statunitense di litio Arcadium. A dichiararlo sono state le due società in comunicato, pubblicato lunedì. Non sono stati divulgati dettagli finanziari e Rio Tinto ha affermato che non vi è alcuna certezza che verrà concordata alcuna transazione. Il valore di mercato di Arcadium Lithium è attualmente di 3,31 miliardi di dollari. Se l’accordo andrà in porto, Rio Tinto diventerebbe uno dei maggiori fornitori di litio, dietro solo ad Albemarle e SQM. Rio acquisirebbe inoltre l’accesso alle miniere di litio e agli impianti di lavorazione in quattro continenti. Questa mossa arriva mentre le società minerarie cercano di assicurarsi minerali essenziali per la transizione energetica globale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) New York, 7 ott. (askanews) – La seconda più grande azienda mineraria al mondo, Rio, ha espresso interesse nell’acquisizione delstatunitense di. A dichiararlo sono state le due società in comunicato, pubblicato lunedì. Non sono stati divulgati dettagli finanziari e Rioha affermato che non vi è alcuna certezza che verrà concordata alcuna transazione. Il valore di mercato diLithium è attualmente di 3,31 miliardi di dollari. Se l’accordo andrà in porto, Riodiventerebbe uno dei maggiori fornitori di, dietro solo ad Albemarle e SQM. Riobbe inoltre l’accesso alle miniere die agli impianti di lavorazione in quattro continenti. Questa mossa arriva mentre le società minerarie cercano di assicurarsi minerali essenziali per la transizione energetica globale.

