Riminitoday.it - Regionali, Gnassi (Pd): “In Emilia Romagna la destra silenzia la candidata Elena Ugolini dai confronti"

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Non vorrei chesi trovasse in una situazione così difficile che alleati e spin doctor le abbiano evidentemente imposto il silenzio e di non partecipare più apubblici con Michele De Pascale in”. Così il deputato dem Andrea. “E’ vero che candidarsi a