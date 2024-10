Questo video non mostra Benjamin Netanyahu mentre scappa a nascondersi in un bunker

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Circola undicorrendo verso un» a seguito dei bombardamenti da parte dell’Iran di inizio ottobre 2024. La scena, condivisa in alcuni casi senza audio o con il suono dell’allarme antiaereo, lodi spallepercorre i corridoi di un edificio. In realtà, la clip racconta un’altra storia. Per chi ha fretta Ilcircola a seguito dei bombardamenti dell’Iran contro Israele. La scena risale al 2021, pubblicata dallo stesso. Il contesto delnon riguarda un bombardamento, ma una sua corsa verso l’aula del Parlamento israeliano. Analisi Ecco la descrizione delfornita in un post del 1 ottobre 2024:come un coniglioil bullo è facile farlo con chi non si può difendere adesso si nasconde nel.. vigliacco.