Qual è il giorno migliore della settimana in cui pesarsi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ricorrere alla bilancia tutti i giorni, e in orari differenti, non aiuta a monitorare i progressi nella perdita di peso. E' un’abitudine sbagliata non solo dal punto di vista psicologico, ma perché il peso fluttua durante il corso della giornata, per cui questa strategia non serve a fotografare Europa.today.it - Qual è il giorno migliore della settimana in cui pesarsi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ricorrere alla bilancia tutti i giorni, e in orari differenti, non aiuta a monitorare i progressi nella perdita di peso. E' un’abitudine sbagliata non solo dal punto di vista psicologico, ma perché il peso fluttua durante il corsogiornata, per cui questa strategia non serve a fotografare

Valentina Ferragni fa antigravity yoga : cos’è e quali sono i benefici dell’allenamento sospeso - Valentina Ferragni ha sperimentato l'antigravity yoga, l'allenamento che sfida la forza di gravità e che si pratica in sospensione. Ha molti benefici.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maxi squalifica per Bentancur per una frase offensiva su Son : può essere sospeso per 12 giornate - Il Tottenham potrebbe perdere Bentancur per 12 giornate a causa di una battuta di pessimo gusto su Son: l'ex Juve è accusato di aver pronunciato parole offensive con aggravante del riferimento all'origine etnica.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Qual è il segreto della tirzepatide - il farmaco efficace per perdere peso : le risposte dell’esperta - Continua a leggere . Ecco cosa ci ha raccontato. Per capire meglio come funziona e quali sono gli effetti collaterali abbiamo intervistato la farmacologa clinica Annalisa Capuano. Tra i nuovi farmaci per perdere peso la tirzepatide si è distinta particolarmente, non solo nell'eliminare i chili in ... (Fanpage.it)