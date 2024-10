Gamberorosso.it - Pronti alla dittatura dei giovani? Vino e tavola voltano pagina, è necessario cambiare modelli

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mi sono fatto crescere la barba per mascherare la mia giovane età. A 24anni ho iniziato a condurre le prime degustazioni di. "Quando arriva l'esperto del Gambero?", sentivo mormorare tra il pubblico. C'è chi mi scambiava per il figlio di Sabellico, chi mi ricordava con affetto che prima di parlare di un Barolo dovevo aver assaggiato,cieca s’intende, almeno 100mila etichette. E un numero imprecisato di magnum. Alle cene di gala, nei viaggi stampa o presentazioni la mia funzione era più o meno sempre la stessa: abbassare l'età media. Come fossi pagato per quello, per anni sul lavoro ho frequentato solo persone molto più grandi di me. Poi, il vento (fortunatamente) è girato. I cambiamenti degli ultimi anni Nel dettaglio, è cambiata in maniera netta la percezione e l’interesse verso le nuove leve.