Probabili formazioni Italia-Belgio | Nations League 2024 2025

Le Probabili formazioni di Italia-Belgio, match valevole per la terza giornata di Nations League 2024/2025. Giovedì 10 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena questo big match tra gli azzurri, primi a punteggio pieno con 6 punti, e gli uomini di Domenico Tedesco, pronto a sfidare la 'sua' Italia da Ct belga. Lunedì 14 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) lo Stadio 'Friuli' di Udine farà da cornice al secondo confronto con Israele, ma prima c'è da pensare alla sfida contro un Belgio orfano dei due leader, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Quattro volti nuovi nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti: il portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l'attaccante del Monza Daniel Maldini.

