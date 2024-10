Previsioni meteo della settimana: ancora temporali, ma al Sud salgono le temperature (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Previsioni meteo per la settimana che inizia lunedì 7 ottobre segnalano ancora maltempo e temporali sull’Italia. Una serie di perturbazioni di origine atlantica si faranno sentire in modo particolare al Nord e sulla Toscana. Al Sud e al Centro, invece, le piogge saranno meno abbondanti e le temperature saranno oltre le medie del periodo a causa dell’arrivo di venti caldi di scirocco dall’Africa. Ecco le Previsioni nel dettaglio giorno per giorno.Leggi anche: Previsioni meteo, breve pausa del maltempo: in arrivo un’altra perturbazione Pe Previsioni da lunedì 7 ottobre a sabato 12 Lunedì 7 ottobre il maltempo colpirà prima le regioni di Nord-ovest come la Liguria e poi si estenderà al resto del settentrione. Martedì 8 sono attesi invece violenti temporali fin dal mattino su Liguria e pianura Padana. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Leper lache inizia lunedì 7 ottobre segnalanomaltempo esull’Italia. Una serie di perturbazioni di origine atlantica si faranno sentire in modo particolare al Nord e sulla Toscana. Al Sud e al Centro, invece, le piogge saranno meno abbondanti e lesaranno oltre le medie del periodo a causa dell’arrivo di venti caldi di scirocco dall’Africa. Ecco lenel dettaglio giorno per giorno.Leggi anche:, breve pausa del maltempo: in arrivo un’altra perturbazione Peda lunedì 7 ottobre a sabato 12 Lunedì 7 ottobre il maltempo colpirà prima le regioni di Nord-ovest come la Liguria e poi si estenderà al resto del settentrione. Martedì 8 sono attesi invece violentifin dal mattino su Liguria e pianura Padana.

