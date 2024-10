Previsioni meteo dal 7 al 13 ottobre 2024: piogge, temporali e schiarite (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Previsioni meteo per la settimana dal 7 al 13 ottobre 2024 annunciano un periodo di transizione autunnale per gran parte dell’Italia. Sarà una settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica, con piogge e temporali che interesseranno principalmente le regioni settentrionali e centrali, mentre il Sud potrebbe godere di qualche giorno di bel tempo. Ecco cosa dicono le prossime Previsioni meteo. meteo, foto Ansa – VelvetMagNord Italia: tra piogge e temporali Nel Nord Italia, la settimana sarà segnata da una marcata variabilità climatica. Tra il 7 e il 9 ottobre, il passaggio di un fronte perturbato proveniente dal Nord Europa porterà piogge abbondanti e temporali, in particolare su Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Le precipitazioni potranno essere anche intense, specie nelle zone alpine e prealpine, dove non si esclude la comparsa di locali nubifragi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Leper la settimana dal 7 al 13annunciano un periodo di transizione autunnale per gran parte dell’Italia. Sarà una settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica, conche interesseranno principalmente le regioni settentrionali e centrali, mentre il Sud potrebbe godere di qualche giorno di bel tempo. Ecco cosa dicono le prossime, foto Ansa – VelvetMagNord Italia: traNel Nord Italia, la settimana sarà segnata da una marcata variabilità climatica. Tra il 7 e il 9, il passaggio di un fronte perturbato proveniente dal Nord Europa porteràabbondanti e, in particolare su Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Le precipitazioni potranno essere anche intense, specie nelle zone alpine e prealpine, dove non si esclude la comparsa di locali nubifragi. (Velvetmag.it)

