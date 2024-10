Lanazione.it - Pontedera, il nuovo allenatore sarà Leonardo Menichini

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – L’ufficialità verrà data alle 18,45 con un conferenza stampa nella sede del club, ma non ci sono dubbi che ildel, che prende il posto di Alessandro Agostini, esonerato dopo la sconfitta di sabato a Carpi. Settant’anni compiuti l’11 dicembre scorso,, che è nato a Ponsacco ma che vive ormai da tempo a 40 chilometri da Roma, nella scorsa stagione, da subentrato, ha condotto la Turris alla salvezza diretta nel girone C di Serie C. Impresa già riuscita col Monterosi (ancora nel girone C di Serie C) l’anno precedente, il 2022-23, e che aveva fatto seguito ad un nono posto ottenuto nel campionato 2021-22 sempre con la compagine viterbese.