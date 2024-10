Iltempo.it - Poliziotto spara e uccide un uomo, linciato in strada: è grave

(Di lunedì 7 ottobre 2024)toria a Crotone nel popolare quartiere di Lampanaro, nella periferia meridionale del capoluogo calabrese, con un morto - Francesco Chimirri, 44enne residente a Crotone, pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto - e unferito in modo serio. I fatti sono avvenuti intorno alle 15,30 di lunedì 7 ottobre. La vittima - molto nota in città anche per la sua attività sui social - è arrivata già senza vita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando. Ancora frammentarie le notizie sulla dinamica dellatoria. L'unica certezza finora emersa è che nellatoria è rimasto ferito in modo serio anche un, la cui arma di ordinanza è rimasta a terra sul luogo dellatoria mentre non sarebbe stata ancora trovata l'altra pistola.