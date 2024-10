Poliziotto spara e uccide Francesco Chimirri a Crotone: l'agente ferito in modo grave (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un Poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere «Lampanaro». L'agente nella stessa occasione è rimasto Leggo.it - Poliziotto spara e uccide Francesco Chimirri a Crotone: l'agente ferito in modo grave Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a, nel quartiere «Lampanaro». L'nella stessa occasione è rimasto

Sparatoria a Crotone - ucciso pizzaiolo. “Poliziotto ferito gravemente” - Secondo la ricostruzione dei fatti nel momento in cui scriviamo, la vittima si chiamava Francesco Chimirri e faceva il pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto. L’uomo è giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando. Sul posto ci sono ... (Quotidiano.net)

Poliziotto spara e uccide un giovane a Crotone - L'agente. La vittima è Francesco Chimirri, residente a Crotone. Un poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro". La dinamica dei fatti é in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Non si sa ancora se il poliziotto, ... (Quotidiano.net)