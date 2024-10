Ilgiorno.it - Pieve del Cairo piange Carlo Carrera, il 55enne morto sulla A7 insieme al suo cane

(Di lunedì 7 ottobre 2024)del(Pavia), 7 ottobre 2024 – Si chiamavailnella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nell'incidenteA7 tra Bereguardo e Gropelloli,corsia Sud poco prima del ponte sul Ticino. Abitava da solo, senza famiglia, adel, con l'unica compagnia deldi piccola taglia che portava sempre con sé, anche luinel trasportinoHarley Davidson tamponata in autostrada. La dinamica del tragico incidente stradale è ancora al vaglio della Polstrada Milano Ovest di Assago, competente per la tratta autostradale. Ma, dalla prima ricostruzione, la moto disarebbe stata urtata dalla Fiat Panda guidata da un 26enne residente in provincia di Alessandria, rimasto feritoanche alla donna trasportata come passeggero sull'auto che dopo il tamponamento della Harley si è ribaltata.