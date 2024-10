Piantedosi sui pro Pal | Nelle piazze c' è chi vuole destabilizzare Allerta per le commemorazioni del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Non ci sono informazioni specifiche su azioni ostili in corso di organizzazione sul nostro territorio nazionale. Come tuttavia si è visto da ultimo nella manifestazione di sabato, c'è una crescente radicalizzazione di alcune posizioni e la evidente suggestione di alcuni di cavalcare i temi della crisi insorta con gli attacchi del 7scorso allo scopo di rinnovare comportamenti e progetti di destabilizzazione, creando un clima di tensione". Lo ha detto, in un'intervista al Messaggero, il ministro dell'Interno Matteo. Il responsabile del Viminale nel colloquio ha voluto spiegare che manifestazioni come quella tenutasi sabato a Roma "ci hanno imposto di elevare al massimo livello tutte le attività sia di prevenzione sia di presidio a difesa degli obiettivi sensibili.