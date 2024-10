Lanazione.it - Pianeta Poesia alla Casa di Dante. L’inizio con Di Malta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Ladi Tania Di, edita da Ensemble, aprirà alle 17 dell’8 ottobre, la stagione degli incontri letterari didi, con Michele Brancale e Giuseppe Langella. Nella stessa giornata, alle 18, il narratore Paolo Codazzi presenta gi studi sul vaso Francois nella residenza artistica ‘Itaca’ in via di San Domenico. Alle 18,30 ladi Luisa Puttini Hall, con ‘Oltre la linea di marea’, sarà al centro di un incontro con Maria Beatrice Di Castri e Massimiliano BardottiFondazione Palazzi in via Ricasoli 21. Il 9 ottobre (ore 17,30), Luca Nannipieri, autore e critico d’arte, sarà ospite del Gabinetto Vieusseux con il libro ‘Che cosa sono i classici’(Skira). Sabato 12, sempredi, il saggio ‘Tre principesse francesi a Firenze’ di Roberto Mosi, con l’intervento di Umberto Zanarelli.