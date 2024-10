Pd e alleati uniti sui temi ma non sui simboli | I veti sono per chi non ha voti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"Un grande successo" così è stata definita la Fabbrica del Programma, l'appuntamento politico pensato per raccogliere le idee del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, previste per il 17 e 18 novembre