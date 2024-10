Salernotoday.it - Paestum parte il primo livello per diventare sommelier con AIS Cilento e Vallo di Diano

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È tutto pronto per il corso didi, organizzato dalla delegazione AISdi, con la prima lezione già in programma il 15 ottobre alle 19:30 presso l'Hotel Cecere, in Via Laura Mare, Capaccio-(Salerno). Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 15