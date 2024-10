Ora è ufficiale: squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a L'articolo Ora è ufficiale: squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ora è: ladi Paulè statadal Tas da 4a 18. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era statoto per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a L'articolo Ora èda 4a 18proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

